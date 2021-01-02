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​Куман: «Барселона» уже много лет зависит от Месси»

02 Января 2021, 22:37,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман перед матчем против «Уэски» дал пресс-конференцию. У голландского специалиста спросили, по-прежнему ли каталонцы слишком зависимы от Лионеля Месси.

- Да, уже много лет. Месси всегда был очень важен для команды. Он всегда способен решить судьбу матча. В чём-то он номер один в мире, - ответил Куман.

- Цель «Барселоны» - финишировать в зоне Лиги чемпионов?

- В Ла Лиге мы слишком далеко отпустили «Атлетико», поэтому не можем слишком много говорить о победе в чемпионате. Нам нужно в каждом матче играть на победу и бороться.

«Барселона» сыграет против «Уэски» в воскресенье, третьего января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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