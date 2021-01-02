Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Куман прокомментировал состояние Месси

02 Января 2021, 21:52,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий касательно состояния Лионеля Месси перед матчем с «Уэской».

Напомним, Месси пропустил предыдущий матч чемпионата Испании против «Эйбара». СМИ писали о дополнительном отдыхе для игрока, ездившего в Аргентину, но Куман затем рассказал, что у Лионеля были проблемы с лодыжкой. Ту игру Месси наблюдал с трибуны «Камп Ноу».

«Лео в порядке. Он тренировался 30-го и 31-го декабря, пока остальная команда отдыхала. Нет сомнений в том, что он находится в отличной физической форме. Он счастлив и взволнован, что важно для нас», - сказал Куман на пресс-конференции.

«Барселона» сыграет в гостях у «Уэски» 3-го января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Артур Измаилов
02 Января 2021, 21:56

а че там комментировать то? днище да и только !!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола