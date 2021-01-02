​Куман прокомментировал состояние Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий касательно состояния Лионеля Месси перед матчем с «Уэской».

Напомним, Месси пропустил предыдущий матч чемпионата Испании против «Эйбара». СМИ писали о дополнительном отдыхе для игрока, ездившего в Аргентину, но Куман затем рассказал, что у Лионеля были проблемы с лодыжкой. Ту игру Месси наблюдал с трибуны «Камп Ноу».

«Лео в порядке. Он тренировался 30-го и 31-го декабря, пока остальная команда отдыхала. Нет сомнений в том, что он находится в отличной физической форме. Он счастлив и взволнован, что важно для нас», - сказал Куман на пресс-конференции.

«Барселона» сыграет в гостях у «Уэски» 3-го января.