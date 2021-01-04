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Месси отдал 300-й ассист за карьеру

04 Января 2021, 08:26,

Global Look Press

В поединке 17-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» встречалась с «Уэской». «Сине-гранатовые» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил голландец Френки де Йонг после ассиста нападающего Лионеля Месси.

Эта результативная передача стала для 33-летнего аргентинца 300-й в карьере. Месси отдал 260 ассистов в 750 поединках в составе каталонцев. Еще 40 раз он ассистировал в поединках за национальную сборную Аргентины.

В составе «Барселоны» форвард выступает с 2003-го года. В текущем сезоне Примеры Лионель провел 15 поединков, записав на свой счет семь голов и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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