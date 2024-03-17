Только два полузащитника опережают Луиса Альберто по ассистам в топ-5 лигах с сезона-2017/18

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто регулярно помогает забивать товарищам по команде.

Испанец отметился очередным голевым пасом в сегодняшнем матче Серии А против «Фрозиноне». По информации Opta, в активе Луиса Альберто 58 результативных передач в чемпионате с начала сезона-2017/18 – третий показатель среди всех полузащитников в пяти ведущих европейских лигах после Кевина де Брёйне («Манчестер Сити», 79) и Йозуа Киммиха («Бавария», 62).

Луис Альберто выступает за «Лацио» с момента перехода из «Ливерпуля» летом 2016 года. В текущем розыгрыше Серии А испанец записал себе в актив четыре забитых мяча и пять ассистов.