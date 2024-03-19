​«Фрозиноне» забил свой 100-й гол в Серии А

Минувший тур итальянского чемпионата оказался богатым на юбилейные голы - свой 5000-й гол в Серии А забил итальянский «Милан», обыгравший «Верону» со счетом 3:1.

А вот «Фрозиноне» свой матч проиграл, встреча с «Лацио» закончилась со счетом 2:3. Зато «Фрозиноне» в этом матче забил свой 100-й гол за все время выступлений в высшей лиге итальянского чемпионата. Эта честь выпала защитнику Полю Лироле - его гол стал первым в матче, но, увы, победить клубу не помог и даже не принес очков.

В следующем, тридцатом, туре итальянского чемпионата «Фрозиноне» сыграет с «Дженоа». Это случится 30 марта.