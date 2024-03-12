Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 65-летний специалист сегодня днем заявил руководству клуба, что уходит из команды.

Сарри возглавлял «Лацио» с лета 2021 года. В текущем сезоне римляне находятся на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке 40 набранных очков.

Напомним, ранее «Лацио» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, потерпев крупное поражение от «Баварии» (0:3).

16 марта «Лацио» встретится на выезде с «Фрозиноне». Игра 29-го тура Серии А должна будет стартовать в 22:45 по мск.