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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри покидает «Лацио» слухи

12 Марта 2024 • 17:22 Комментировать
Фрозиноне
...
Лацио
16.03 22:45

Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 65-летний специалист сегодня днем заявил руководству клуба, что уходит из команды.

Сарри возглавлял «Лацио» с лета 2021 года. В текущем сезоне римляне находятся на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке 40 набранных очков.

Напомним, ранее «Лацио» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, потерпев крупное поражение от «Баварии» (0:3).

16 марта «Лацио» встретится на выезде с «Фрозиноне». Игра 29-го тура Серии А должна будет стартовать в 22:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри

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