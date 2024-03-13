Иммобиле признался, что игроки «Лацио» уговаривали Сарри остаться

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал решение Маурицио Сарри покинуть должность главного тренера команды.

Специалист подал в отставку вскоре после поражение римлян в матче Серии А против «Удинезе» (1:2).

«Я всегда делал всё для Сарри, как и для всех своих тренеров. Вчера мы с одноклубниками отправились к нему, чтобы уговорить его остаться, но его решение было окончательным. Он посчитал необходимым уйти по личным причинам, что было подтверждено спортивным директором и президентом клуба», – приводит журналист Николо Скира слова Иммобиле.

Маурицио Сарри работал в «Лацио» с лета 2021 года.