Суперзамена Кастельяноса помогла «Лацио» обыграть «Фрозиноне»

Проигравшие почти все свои последние матчи «Фрозиноне» и «Лацио» сыграли весьма результативно и интригующе в 29-м туре Серии А. Уже на 13-й минуте Надир Цортеа здорово навесил, и Поль Лирола отправил мяч в сетку ворот гостей. Под конец тайма столичная команда до верного разыграла мяч, и Маттиа Дзакканьи сравнял счет. Лирола мог оформлять дубль на 45-й минуте, но промахнулся, нанося удар без помех. На 56-й минуте Валентин Кастельянос заменил Чиро Иммобиле и тут же забил головой. Николо Казале стрельнул в штангу, а Кастельянос был первым на добивании - дубль всего за семь минут на поле. В ответ Валид Кеддира выдал шедевральный гол ударом в падении через себя - 2:3. Луис Альберто мог снимать все вопросы о победителе, но сэйв голкипера оставил «Фрозиноне» в игре. Тем не менее, победа осталась за «Лацио», который делит восьмое место, соперник - третий с конца.