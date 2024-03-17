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Чемпионат Италии. Серия А

Суперзамена Кастельяноса помогла «Лацио» обыграть «Фрозиноне»

17 Марта 2024 • 00:43 Комментировать
Фрозиноне
2:3
Лацио
окончен

Проигравшие почти все свои последние матчи «Фрозиноне» и «Лацио» сыграли весьма результативно и интригующе в 29-м туре Серии А. Уже на 13-й минуте Надир Цортеа здорово навесил, и Поль Лирола отправил мяч в сетку ворот гостей. Под конец тайма столичная команда до верного разыграла мяч, и Маттиа Дзакканьи сравнял счет. Лирола мог оформлять дубль на 45-й минуте, но промахнулся, нанося удар без помех. На 56-й минуте Валентин Кастельянос заменил Чиро Иммобиле и тут же забил головой. Николо Казале стрельнул в штангу, а Кастельянос был первым на добивании - дубль всего за семь минут на поле. В ответ Валид Кеддира выдал шедевральный гол ударом в падении через себя - 2:3. Луис Альберто мог снимать все вопросы о победителе, но сэйв голкипера оставил «Фрозиноне» в игре. Тем не менее, победа осталась за «Лацио», который делит восьмое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Фрозиноне2:3Лацио
(1:0) Лирола Поль13'  
  38'Дзакканьи Маттиа (1:1)
  57'Кастельянос Валентин (1:2)
  63'Кастельянос Валентин (1:3)
(2:3) Хеддира Валид70'  
Турати СтефаноЛирола Поль 80' (Валери Эмануэле ( 80') Околи МемеРоманьоли СимонеЦортеа НадирБарренечеа Энцо  56'Соуле МатиасБрешианини Марко 90' (Чуни Марвин ( 90') Маццителли Лука 62' (Сек Демба ( 62') Джелли Франческо 80' (Жорже Кайо ( 80') Хеддира Валид 90' (Рейньер Жезус ( 90')
Запасные: Ибрагимович АрийонЧерофолини МикелеГеджемис ФаресГарритано ЛукаБаэс ХаймеФраттали ПьерлуиджиМонтеризи ИлариоКвернадзе Гкоргий
Мандас ХристосМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоПеллегрини Лука  34' 46' (Лаццари Мануэль ( 46'  89') Гендузи МаттеоКатальди Данило 56' (Весино Матиас ( 56') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 83' (Исаксен Густав ( 83') Иммобиле Чиро 56' (Кастельянос Валентин ( 56'  90') Дзакканьи Маттиа 86' (Камада Даити ( 86')
Запасные: Андерсон АндреПедро РодригесХюсай ЭльсейдХила МариоСепе Луиджи
16 марта. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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