Де Лаурентис считает, что Сарри проявил неуважение к «Лацио»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал решение Маурицио Сарри подать в отставку.

Как стало известно из недавних сообщений СМИ, наставник сообщил руководству «Лацио» о решении покинуть пост после поражения от «Удинезе» в матче Серии А (1:2).

«Я удивлён решением Сарри подать в отставку. Если вы занимаете должность, вы должны выполнить свои обязательства из уважения к клубу, игрокам и болельщикам. Уйти в отставку – это слишком простое решение, и любой, кто так делает, оказывается в проигрышной позиции», – приводит журналист Николо Скира слова де Лаурентиса, знакомого с Сарри по совместной работе в «Наполи».

«Лацио» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А после 28 туров.