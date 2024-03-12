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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис считает, что Сарри проявил неуважение к «Лацио»

12 Марта 2024 • 22:48 Комментировать
Фрозиноне
...
Лацио
16.03 22:45

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал решение Маурицио Сарри подать в отставку.

Как стало известно из недавних сообщений СМИ, наставник сообщил руководству «Лацио» о решении покинуть пост после поражения от «Удинезе» в матче Серии А (1:2).

«Я удивлён решением Сарри подать в отставку. Если вы занимаете должность, вы должны выполнить свои обязательства из уважения к клубу, игрокам и болельщикам. Уйти в отставку – это слишком простое решение, и любой, кто так делает, оказывается в проигрышной позиции», – приводит журналист Николо Скира слова де Лаурентиса, знакомого с Сарри по совместной работе в «Наполи».

«Лацио» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А после 28 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аурелио Де Лаурентис Наполи Маурицио Сарри ещё теги

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