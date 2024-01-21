В Италии опровергли информацию о переходе Балотелли в клуб Серии А

Марио Балотелли не получал предложения от «Салернитаны».

Как известно, 33-летний форвард хотел бы вернуться в Италию в январе. Согласно появившейся недавно информации, подписать Балотелли, принадлежащего турецкой «Адане Демирспор», намерена «Салернитана», и сам игрок готов перебраться в стан аутсайдера Серии А.

Тем не менее, как заявляет инсайдер Альфредо Педулла, сделка не обсуждалась, между сторонами не было никакого контакта. Экс-футболист сборной Италии по-прежнему находится в ожидании предложений.

Марио Балотелли не появлялся на поле с ноября прошлого года из-за травмы. Его действующий контракт истекает в июне.