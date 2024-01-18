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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А готов пригласить Боатенга

18 Января 2024 • 01:20 Комментировать
Салернитана
...
Дженоа
21.01 20:00

Центральный защитник Жером Боатенг продолжает искать новый клуб.

Немецкий футболист остаётся в статусе свободного агента с момента ухода из «Лиона» летом прошлого года. По заявлениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, у 35-летнего игрока появился вариант в Серии А – его хотят видеть в «Салернитане». Руководство итальянского клуба уже начало переговоры с бывшим центрбеком «Баварии» и сборной Германии. Судьба сделки может решиться в ближайшие дни.

Осенью Жером Боатенг мог вернуться в «Баварию», в расположении которой поддерживал форму, но так и не получил контракт от мюнхенского гранда. 

«Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А с 12 очками после 20 туров.

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