Клуб Серии А готов пригласить Боатенга

Центральный защитник Жером Боатенг продолжает искать новый клуб.

Немецкий футболист остаётся в статусе свободного агента с момента ухода из «Лиона» летом прошлого года. По заявлениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, у 35-летнего игрока появился вариант в Серии А – его хотят видеть в «Салернитане». Руководство итальянского клуба уже начало переговоры с бывшим центрбеком «Баварии» и сборной Германии. Судьба сделки может решиться в ближайшие дни.

Осенью Жером Боатенг мог вернуться в «Баварию», в расположении которой поддерживал форму, но так и не получил контракт от мюнхенского гранда.

«Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А с 12 очками после 20 туров.