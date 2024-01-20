Итальянский форвард «Аданы Демирспор» Марио Балотелли может перейти в клуб из Серии А.

TuttoSalernitana утверждает, что генеральный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини уговорил владельца команды пригласить 33-летнего Балотелли. По данным источника, сам нападающий готов перебраться в «Салернитану».

Ранее СМИ сообщали, что «Адана Демирспор» может расторгнуть трудовой договор с Балотелли, который не хочет возвращаться в расположение клуба после полученной травмы.

Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость итальянца составляет один миллион евро.

После 20 туров «Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков.