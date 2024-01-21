«Дженоа» одержал волевую победу в споре с «Салернитаной»

В 21-м туре Серии А «Салернитана» играла против «Дженоа». Команды выглядели на одном уровне и до последнего боролись за очки. Уже на второй минуте Агустин Мартеджани отправил мяч в сетку ворот середняков чемпионата Италии. Вскоре Милан Бадель создал момент для Матео Ретеги, и тот также поразил цель ударом левой ногой - 1:1. В начале второго тайма Маттео Ловато подыграл себе рукой - пенальти. Альберт Гудмундссон сильно пробил по центру ворот - 1:2. Антонио Кандрева со штрафного запустил мяч в перекладину.
«Дженоа» продлевает беспроигрышную серию, что позволяет подняться на 11-е место, соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Мартеджани Агустин2'
|13'Ретеги Матео (1:1)
|58'Гудмундссон Альберт (1:2)
Очоа Гильермо•Пьероцци Никколо•Дьомбер Норберт•Ловато Маттео75' (Дзаноли Алессандро (75') •Брадарич Домагой82' (Ленговски Матеуш (82') •Мартеджани Агустин83' (Данилюк Флавиус (83') •Маджоре Джулио•Башич Тома68' (Кастанос Григорис (68') •Кандрева Антонио•Чауна Лум75' (Иквуемеси Чуквубуикем (75') •Сими Нванкво
Мартинес Хосеп• 90'Фольякко Алессандро 71'71' (Торсби Мортен (71') •Бани Маттиа• 60'Васкес Хоан•Френдруп Мортен• 29'Малиновский Руслан•Бадель Милан• 45'Стротман Кевин87' (Экубан Калеб (87') •Спенс Джед•Ретеги Матео•Гудмундссон Альберт
21 января. Стадион "Аречи".
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