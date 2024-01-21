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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» одержал волевую победу в споре с «Салернитаной»

21 Января 2024 • 22:00 Комментировать
Салернитана
1:2
Дженоа
окончен

В 21-м туре Серии А «Салернитана» играла против «Дженоа». Команды выглядели на одном уровне и до последнего боролись за очки. Уже на второй минуте Агустин Мартеджани отправил мяч в сетку ворот середняков чемпионата Италии. Вскоре Милан Бадель создал момент для Матео Ретеги, и тот также поразил цель ударом левой ногой - 1:1. В начале второго тайма Маттео Ловато подыграл себе рукой - пенальти. Альберт Гудмундссон сильно пробил по центру ворот - 1:2. Антонио Кандрева со штрафного запустил мяч в перекладину.

«Дженоа» продлевает беспроигрышную серию, что позволяет подняться на 11-е место, соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Салернитана1:2Дженоа
(1:0) Мартеджани Агустин2'  
  13'Ретеги Матео (1:1)
  58'Гудмундссон Альберт (1:2)
Очоа ГильермоПьероцци НикколоДьомбер НорбертЛовато Маттео 75' (Дзаноли Алессандро ( 75') Брадарич Домагой 82' (Ленговски Матеуш ( 82') Мартеджани Агустин 83' (Данилюк Флавиус ( 83') Маджоре ДжулиоБашич Тома 68' (Кастанос Григорис ( 68') Кандрева АнтониоЧауна Лум 75' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 75') Сими Нванкво
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаБотхейм ЭрикСфайт Андрес ЭмилФиорилло ВинченцоСамбья Саломон
Мартинес Хосеп  90'Фольякко Алессандро  71' 71' (Торсби Мортен ( 71') Бани Маттиа  60'Васкес ХоанФрендруп Мортен  29'Малиновский РусланБадель Милан  45'Стротман Кевин 87' (Экубан Калеб ( 87') Спенс ДжедРетеги МатеоГудмундссон Альберт
Запасные: Леали НиколаFaroukou CisseСоммарива ДаниэлеПападопулос ХристосФини Сейду
21 января. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Салернитана

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