«Дженоа» одержал волевую победу в споре с «Салернитаной»

В 21-м туре Серии А «Салернитана» играла против «Дженоа». Команды выглядели на одном уровне и до последнего боролись за очки. Уже на второй минуте Агустин Мартеджани отправил мяч в сетку ворот середняков чемпионата Италии. Вскоре Милан Бадель создал момент для Матео Ретеги, и тот также поразил цель ударом левой ногой - 1:1. В начале второго тайма Маттео Ловато подыграл себе рукой - пенальти. Альберт Гудмундссон сильно пробил по центру ворот - 1:2. Антонио Кандрева со штрафного запустил мяч в перекладину.

«Дженоа» продлевает беспроигрышную серию, что позволяет подняться на 11-е место, соперник замыкает таблицу.