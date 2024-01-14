«Дженоа» выкупает Мессиаса у «Милана»

Вингер Жуниор Мессиас переходит из «Милана» в «Дженоа» на постоянной основе.

32-летний футболист был арендован генуэзским клубом до конца сезона с обязательством выкупа при достижении определённых условий. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, теперь этот пункт вступил в силу. «Милан» заработает на продаже бразильца порядка 3 млн евро.

Жуниор Мессиас принял участие в девяти матчах «Дженоа» в нынешнем розыгрыше Серии А, отметившись одним забитым мячом. В цветах «Милана» игрок провёл в общей сложности 68 поединков, записав себе в актив 12 взятий ворот и пять результативных передач.