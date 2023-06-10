Мотта останется в «Болонье», специалиста связывали с «ПСЖ» и «Ювентусом»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта не покинет свой пост в обозримом будущем.

40-летний специалист находился в числе кандидатов на должность нового рулевого «Пари Сен-Жермен», также Мотту называли одним из возможных преемников Массимилиано Аллегри в «Ювентусе». По словам агента Алессандро Канови, итальянец останется в своём нынешнем клубе: «Он продолжит работу в «Болонье» в следующем сезоне», – приводит инсайдер Николо Скира заявление представителя тренера.

Трудовое соглашение Тьяго Мотты с «Болоньей» рассчитано до июня 2024 года. В завершившемся розыгрыше Серии А команда финишировала на девятой строчке, набрав 54 очка.