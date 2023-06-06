Французский футболист Самуэль Юмтити попрощался с «Лечче», в котором провел сезон - достаточно неплохо, особенно с учетом того, что клуб сохранил свое место в Серии А. Французский защитник вернется в «Барселону», которая будет искать другие варианты его трудоустройства.

- Благодарен всем, руководству клуба прежде всего. Для «Лечче» остаться в Серии А - это все равно что выиграть титул. Отдельное спасибо тренеру Барони, а также тифози, которые неистово поддерживают клуб. «Форца Лечче» навсегда, - написал Юмтити.

Юмтити провел в минувшем сезоне двадцать пять матчей и заработал восемь желтых карточек.