«Болонья» установила рекорд по набранным очкам

Очень успешный сезон провела в Серии А «Болонья» под руководством Тьяго Мотты - не случайно, стало быть, так часто имя этого тренера упоминается в связи с работой в более престижном клубе. В последнем туре чемпионата «Болонья» одержала волевую победу в Лечче - проигрывая 0:1 после первого тайма, команда Тьяго Мотты переломила ход игры и выиграла 3:2.

В результате после тридцати восьми туров у команды 54 очка - и это лучший результат в истории выступлений «Болоньи» в высшей лиге итальянского футбола. Она заканчивает чемпионат девятой в турнирной таблице, лишь в двух очках позади «Фиорентины».