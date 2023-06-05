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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» установила рекорд по набранным очкам

05 Июня 2023 • 03:50 Комментировать
Лечче
2:3
Болонья
окончен

Очень успешный сезон провела в Серии А «Болонья» под руководством Тьяго Мотты - не случайно, стало быть, так часто имя этого тренера упоминается в связи с работой в более престижном клубе. В последнем туре чемпионата «Болонья» одержала волевую победу в Лечче - проигрывая 0:1 после первого тайма, команда Тьяго Мотты переломила ход игры и выиграла 3:2.

В результате после тридцати восьми туров у команды 54 очка - и это лучший результат в истории выступлений «Болоньи» в высшей лиге итальянского футбола. Она заканчивает чемпионат девятой в турнирной таблице, лишь в двух очках позади «Фиорентины». 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта
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