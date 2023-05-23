Флаки: «Понимаю проблемы клуба, но в «Сампдории» могли сделать больше ради места в Серии А»

Генуэзская «Сампдория», когда-то выигрывавшая Лигу чемпионов и сражавшаяся (причем дважды!) в финалах европейских турниров с самой «Барселоной», покидает итальянскую Серию А.

Да еще и покидает с антирекордом по набранным очкам - лишь восемнадцать, столь мало у клуба никогда не было (разумеется, в пересчете на систему с тремя очками за победу). Франческо Флаки, выступавший за клуб с 1999 по 2007 год, расстроен - он считает, что можно было сделать больше для успеха.

- Это ужасно. Теряет не только Генуя и сама «Сампдория», теряет итальянский футбол высшей лиги. Но, честно говоря, я ожидал увидеть большее от самих игроков, они сделали недостаточно, - цитирует слова Флаки итальянское новостное агентство ITASportPress.