Фраттези, вероятно, перейдёт в АПЛ в конце сезона

23-летний полузащитник Давиде Фраттези с большой вероятностью покинет «Сассуоло» в конце сезона.

«Я могу сказать, что наилучшая возможность для Давиде Фраттези сейчас исходит от клуба английской Премьер-лиги», – заявил директор «Сассуоло» Джованни Карневали в интервью Sky Italia.

Он также посоветовал Фраттези как можно скорее начать изучать английский язык, подчеркнув его важность для успешной адаптации и коммуникации в новой команде.

23-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 37 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, в которых он забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.