«Сассуоло» не удержал победу над «Сампдорией»

Предпоследний тур Серии А открылся не самым важным матчем «Сампдория» - «Сассуоло», который получился довольно событийным. Маноло Габбьядини открыл счет на восьмой минуте, а гости уже сами вели спустя три минуты после ударов Доменико Берарди и Матеуса Энрике. Несмотря на перевес, «Сассуоло» не удалось победить, так как на 78-й минуте мяч от Мартина Эрлича оказался в сетке его ворот. Автогол и 2:2.

Команда из Генуи с 19 очками завершит сезон последней. Соперник - 13-й.