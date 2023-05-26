«Сассуоло» не удержал победу над «Сампдорией»

Предпоследний тур Серии А открылся не самым важным матчем «Сампдория» - «Сассуоло», который получился довольно событийным. Маноло Габбьядини открыл счет на восьмой минуте, а гости уже сами вели спустя три минуты после ударов Доменико Берарди и Матеуса Энрике. Несмотря на перевес, «Сассуоло» не удалось победить, так как на 78-й минуте мяч от Мартина Эрлича оказался в сетке его ворот. Автогол и 2:2.
Команда из Генуи с 19 очками завершит сезон последней. Соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Габбьядини Маноло8'
|9'Берарди Доменико (1:1)
|11'Энрике Матеус (1:2)
|(2:2) Эрлич Мартин78'
Турк Мартин•Ойконому Мариос 53'68' (Мурильо Джейсон (68') •Нюйтинк Брэм46' (Паолетти Флавио (46') •Амионе Бруно46' (Мурру Никола (46') •Дзаноли Алессандро•Ауджелло Томмазо•Уинкс Гарри•Ринкон Томас61' (Илкхан Эмирхан (61') •Лерис Мехди•Габбьядини Маноло•Квальярелла Фабио88' (Ламмерс Сэм (88')
Консильи Андреа•Цортеа Надир•Эрлич Мартин90' (Романья Филиппо (90') •Феррари Джанмарко•Рожерио да Силва•Торстведт Кристиан 14'46' (Харрауи Абдау (46') • 48'Обьянг Педро•Энрике Матеус63' (Байрами Недим (63') •Берарди Доменико•Пинамонти Андреа79' (Дефрель Грегоре (79') •Сейде Эмиль Конрадсен63' (Лопес Максим (63')
26 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
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