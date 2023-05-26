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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» не удержал победу над «Сампдорией»

26 Мая 2023 • 23:40 Комментировать
Сампдория
2:2
Сассуоло
окончен

Предпоследний тур Серии А открылся не самым важным матчем «Сампдория» - «Сассуоло», который получился довольно событийным. Маноло Габбьядини открыл счет на восьмой минуте, а гости уже сами вели спустя три минуты после ударов Доменико Берарди и Матеуса Энрике. Несмотря на перевес, «Сассуоло» не удалось победить, так как на 78-й минуте мяч от Мартина Эрлича оказался в сетке его ворот. Автогол и 2:2.

Команда из Генуи с 19 очками завершит сезон последней. Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Сампдория2:2Сассуоло
(1:0) Габбьядини Маноло8'  
  9'Берарди Доменико (1:1)
  11'Энрике Матеус (1:2)
(2:2) Эрлич Мартин78'  
Турк МартинОйконому Мариос  53' 68' (Мурильо Джейсон ( 68') Нюйтинк Брэм 46' (Паолетти Флавио ( 46') Амионе Бруно 46' (Мурру Никола ( 46') Дзаноли АлессандроАуджелло ТоммазоУинкс ГарриРинкон Томас 61' (Илкхан Эмирхан ( 61') Лерис МехдиГаббьядини МанолоКвальярелла Фабио 88' (Ламмерс Сэм ( 88')
Запасные: Хесе РодригесРавалья НиколаСеговия ТеласкоДжуричич ФилипДе Лука МануэльМалагрида Лоренцо
Консильи АндреаЦортеа НадирЭрлич Мартин 90' (Романья Филиппо ( 90') Феррари ДжанмаркоРожерио да СилваТорстведт Кристиан  14' 46' (Харрауи Абдау ( 46'  48') Обьянг ПедроЭнрике Матеус 63' (Байрами Недим ( 63') Берарди ДоменикоПинамонти Андреа 79' (Дефрель Грегоре ( 79') Сейде Эмиль Конрадсен 63' (Лопес Максим ( 63')
Запасные: Мюлдюр МертПеголо ДжанлукаKevin BrunoТольян ЙеремиМарчицца РиккардоРуссо Алессандро
26 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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