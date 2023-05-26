«555» - Квальярелла проводит свой последний домашний матч за «Сампдорию»

Тридцать седьмой тур итальянского чемпионата начался с домашней игры «Сампдории», которая принимает дома «Сассуоло», и она стала 555-й в Серии А для Фабио Кварьяреллы - культового нападающего генуэзского клуба, который покидает высший свет итальянского футбола с худшим результатом в истории команды.

Квальярелла начал выступать в «Сампдории» еще в 2005 году, затем ушел, но вернулся в 2016 году и с тех пор продолжает выступать за команду.

Следить за событиями игры между «Сампдорией» и «Сассуоло» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.