Квальярелла пообещал болельщикам, что будет выступать и в Серии Б

Ветеран итальянского футбола Фабио Квальярелла попрощался с фанатами «Сампдории», команда провела последний домашний матч в текущем сезоне, сыграв вничью с «Сассуоло» в первой игре начавшегося 37-го тура итальянского чемпионата. Квальярелла пообещал, однако, что продолжит защищать цвета своего любимого клуба и в Серии Б.

- В который уже раз я хочу поблагодарить эту невероятную публику. Это был последний домашний матч в Серии А, но я не прощаюсь. Если команда захочет, то я готов играть и в Серии Б, - цитирует слова Квальяреллы итальянское новостное агентство ITASportPress.