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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» переиграл «Салернитану» благодаря дублю Иммобиле

19 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать
Салернитана
0:2
Лацио
окончен

«Салернитана» во второй раз за месяц уволила одного и того же главного тренера, но это не позволило ей удачно провести домашний матч против «Лацио». Римляне выглядели гораздо острее и после часа игры всё решили в свою пользу. Чиро Иммобиле ногой вколотил мяч в сетку после передачи Адама Марушича. А спустя девять минут он же заработал и реализовал 11-метровый - 2:0. На 90-й минуте Луис Альберто не забил пенальти.

«Лацио» ворвался в четверку лучших команд, оставив противника на 16-й строчке.

Протокол игры  
Салернитана0:2Лацио
  60'Иммобиле Чиро (0:1)
  69'Иммобиле Чиро (0:2)
Сепе ЛуиджиБронн Дилан  88'  89'Данилюк Флавиус  90'Пирола Лоренцо  56' 75' (Самбья Саломон ( 75') Кандрева АнтониоБрадарич ДомагойКулибали ЛассанаЧрнигой Домен 76' (Ловато Маттео ( 76') Бонаццоли Федерико 59' (Кастанос Григорис ( 59') Де Вильена Тонни 46' (Валенсия Диего ( 46'  83') Пёнтек Кшиштоф 75' (Ботхейм Эрик ( 75')
Запасные: Николусси Кавилья ХансДьомбер НорбертФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильЕрволино Антонио ПиоОчоа Гильермо
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоПатрикХюсай ЭльсейдВесино Матиас  44' 78' (Башич Тома ( 78') Катальди ДанилоАльберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле Чиро 87' (Канчельери Маттео ( 87') Педро Родригес 78' (Ромеро Лука ( 78')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсМилинкович-Савич СергейПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосФарес МохамедХила МариоЛаццари Мануэль
19 февраля. Стадион "Аречи".

 

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Лацио Салернитана
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