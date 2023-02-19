«Лацио» переиграл «Салернитану» благодаря дублю Иммобиле

«Салернитана» во второй раз за месяц уволила одного и того же главного тренера, но это не позволило ей удачно провести домашний матч против «Лацио». Римляне выглядели гораздо острее и после часа игры всё решили в свою пользу. Чиро Иммобиле ногой вколотил мяч в сетку после передачи Адама Марушича. А спустя девять минут он же заработал и реализовал 11-метровый - 2:0. На 90-й минуте Луис Альберто не забил пенальти.

«Лацио» ворвался в четверку лучших команд, оставив противника на 16-й строчке.