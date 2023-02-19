«Лацио» переиграл «Салернитану» благодаря дублю Иммобиле

«Салернитана» во второй раз за месяц уволила одного и того же главного тренера, но это не позволило ей удачно провести домашний матч против «Лацио». Римляне выглядели гораздо острее и после часа игры всё решили в свою пользу. Чиро Иммобиле ногой вколотил мяч в сетку после передачи Адама Марушича. А спустя девять минут он же заработал и реализовал 11-метровый - 2:0. На 90-й минуте Луис Альберто не забил пенальти.
«Лацио» ворвался в четверку лучших команд, оставив противника на 16-й строчке.
Протокол игры
|60'Иммобиле Чиро (0:1)
|69'Иммобиле Чиро (0:2)
Сепе Луиджи•Бронн Дилан 88'• 89'Данилюк Флавиус• 90'Пирола Лоренцо 56'75' (Самбья Саломон (75') •Кандрева Антонио•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана•Чрнигой Домен76' (Ловато Маттео (76') •Бонаццоли Федерико59' (Кастанос Григорис (59') •Де Вильена Тонни46' (Валенсия Диего (46') • 83'Пёнтек Кшиштоф75' (Ботхейм Эрик (75')
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Патрик•Хюсай Эльсейд•Весино Матиас 44'78' (Башич Тома (78') •Катальди Данило•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро87' (Канчельери Маттео (87') •Педро Родригес78' (Ромеро Лука (78')
19 февраля. Стадион "Аречи".
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