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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» представила нового главного тренера официально

16 Февраля 2023 • 01:24 Комментировать
Салернитана
...
Лацио
19.02 17:00

Португальский специалист Паулу Соуза официально возглавил итальянский клуб «Серии А» - «Салернитану». О назначении рапортует клубная пресс-служба. 52-летний португалец уже успел провести с командой первую тренировку.

Ранее СМИ сообщали, что специалист подпишет с командой непродолжительный контракт до конца текущего сезона. Но если Соуза сможет сохранить команду в Серии А, то соглашение может быть пролонгировано на два года.

До назначения в «Салернитану» Соуза работал в бразильском «Фламенго». Его новый клуб идёт в чемпионате Италии на 16-м месте, отрываясь от зоны вылета лишь на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Паулу Соуза Салернитана
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