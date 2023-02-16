Португальский специалист Паулу Соуза официально возглавил итальянский клуб «Серии А» - «Салернитану». О назначении рапортует клубная пресс-служба. 52-летний португалец уже успел провести с командой первую тренировку.

Ранее СМИ сообщали, что специалист подпишет с командой непродолжительный контракт до конца текущего сезона. Но если Соуза сможет сохранить команду в Серии А, то соглашение может быть пролонгировано на два года.

До назначения в «Салернитану» Соуза работал в бразильском «Фламенго». Его новый клуб идёт в чемпионате Италии на 16-м месте, отрываясь от зоны вылета лишь на четыре очка.