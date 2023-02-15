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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: В ближайшее время Соуза возглавит «Салернитану»

15 Февраля 2023 • 10:54 Комментировать
Салернитана
...
Лацио
19.02 17:00

Известный португальский тренер Паулу Соуза возглавит «Салернитану», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, 52-летний специалист подпишет контракт с итальянским клубом до конца текущего сезона, а если «Салернитане» удастся сохранить прописку в Серии А, то соглашение будет продлено до 2025 года.

После 22 туров чемпионата Италии «Салернитана» расположилась на 16-м месте турнирной таблицы, набрав 21 очко.

Ранее Соуза возглавлял такие команды, как «Лестер», «Фиорентина», «Бордо» и «Базель», вместе с которым выигрывал чемпионат Швейцарии в 2015 году. Последним местом работы португальца был бразильский «Фламенго».

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Паулу Соуза Салернитана
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САЛЕРНИТАНА ЛАЦИО
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