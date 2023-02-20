Иммобиле забил 190-й год в Серии А - он сравнялся с легендарным шведским нападающим «Милана»

В двадцать третьем туре итальянского чемпионата Серии А «Лацио» одержал выездную победу в игре с «Салернитаной», оба мяча римляне забили во второй половине встречи - и оба записал на свой счет нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, который достиг цифры в 190 голов в высшей лиге итальянского футбола.

По этому показателю лидер атак «Лацио» поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров за всю историю Серии А - однако пока что он делит его с Куртом Хамрином, легендарным шведским нападающим «Ювентуса», «Фиорентины» и «Милана», вице-чемпионом мира 1958 года.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года.