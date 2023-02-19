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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Иммобиле впадает в депрессию, когда подолгу не может забить»

19 Февраля 2023 • 21:09 Комментировать
Салернитана
0:2
Лацио
окончен

Рулевой «Лацио» Маурицио Сарри высказался об игре нападающего своей команды Чиро Иммобиле.

Дубль капитана принёс римлянам победу над «Салернитаной» в поединке Серии А (2:0). Тремя днями ранее гол Иммобиле помог команде добыть победу над «ЧФР Клуж» в Лиге конференций (1:0). Ранее форвард не мог отличиться более месяца.

«Чиро доволен, потому что забил трижды в последних двух матчах. Такие нападающие, как он, живут ради голов и впадают в депрессию, когда подолгу не могут поразить чужие ворота. Завершение безголевой серии – очень важный момент для него», – сказал в интервью DAZN Сарри, высказываясь после победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле Маурицио Сарри
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