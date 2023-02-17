На тренерском мостике «Салернитаны» произошла перестановка. Клуб отправил в отставку Давиде Николу по причине неудовлетворительных результатов команды.

Любопытно, что Давиде Никола уже отправлялся в отставку в январе после поражения от «Аталанты» со счётом 2:8. Впрочем, тогда спустя два дня решение было пересмотрено, и специалист вернулся к работе.

Новым рулевым «Салернитаны» стал Паулу Соуза.

На текущий момент «Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда Паулу Соузы проведёт 19 февраля – против «Лацио» на своём поле.