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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» уволила одного и того же тренера второй раз за месяц официально

17 Февраля 2023 • 14:52 Комментировать
Салернитана
...
Лацио
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19.02 17:00

На тренерском мостике «Салернитаны» произошла перестановка. Клуб отправил в отставку Давиде Николу по причине неудовлетворительных результатов команды.

Любопытно, что Давиде Никола уже отправлялся в отставку в январе после поражения от «Аталанты» со счётом 2:8. Впрочем, тогда спустя два дня решение было пересмотрено, и специалист вернулся к работе.

Новым рулевым «Салернитаны» стал Паулу Соуза.

На текущий момент «Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда Паулу Соузы проведёт 19 февраля – против «Лацио» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Паулу Соуза Салернитана Давиде Никола
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САЛЕРНИТАНА ЛАЦИО
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