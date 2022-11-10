Моуринью – Абрахаму: «Почему ты не играл так раньше?»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью доволен выступлением Тэмми Абрахама в матче против «Сассуоло» (1:1).

Английский нападающий стал автором единственного гола римлян, прервав личную безголевую серию в чемпионате Италии.

«Я спросил Тэмми, почему раньше он не играл с таким же настроем, как сегодня, – рассказывает португальский специалист в послематчевом интервью DAZN. – В поединке против «Сассуоло» он не только забил гол, но и выигрывал дуэли, всячески осложнял жизнь соперникам, создавал пространство, открывался. Он отлично выступил», – заявил Моуринью.

В активе Тэмми Абрахама всего три забитых мяча в нынешнем розыгрыше Серии А.