Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» в концовке упустила победу над «Сассуоло»

09 Ноября 2022 • 22:24 Комментировать
Сассуоло
1:1
Рома
окончен

В 14-м туре Серии А «Рома» играла на выезде против «Сассуоло». В первом тайме Элдор Шомуродов под острым углом вышел один на один с голкипером, но не смог его переиграть. Никола Залевски выскочил из-за спин защитников и бил метров с шести - выше. В конце игры Тэмми Абрахам в падении замыкал прострел с правого фланга - промах. Но все же это была пристрелка. Джанлука Манчини справа доставил мяч к воротам, и Абрахам головой поразил ближний угол ворот. Соперник ответил похожей атакой, доставка мяча слева, и Андреа Пинамонти метров с семи пробил под перекладину - 1:1.

«Волки» вышли на чистое пятое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Сассуоло1:1Рома
  80'Абрахам Тэмми (0:1)
(1:1) Пинамонти Андреа85'  
Консильи АндреаТольян ЙеремиАйхан Кан  54'Феррари ДжанмаркоКирьякопулос Георгиос  68' 88' (Берарди Доменико ( 88') Фраттези ДавидеЛопес Максим  62' 75' (Обьянг Педро ( 75') Харрауи Абдау 66' (Траоре Хамед ( 66') Д'Андреа Лука 66' (Торстведт Кристиан ( 66') Пинамонти Андреа  86'Лорьенте Арман  38' 88' (Рожерио да Силва ( 88')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенАльварес АгустинЦакки ДжоэлеНето РуанАнтист ЖанисМарчицца РиккардоЭрлич МартинЭнрике МатеусРоманья Филиппо
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  90'Смоллинг КрисИбаньес РожерЧелик Мехмет 65' (Карсдорп Рик ( 65') Залевски Никола 65' (Эль-Шаарави Стефан ( 65') Кристанте Бриан  73'Матич НеманьяВольпато Кристиан 73' (Бове Эдоардо ( 73') Дзаньоло Николо  26' 78' (Белотти Андреа ( 78') Шомуродов Элдор 66' (Абрахам Тэмми ( 66')
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасФатиканти ДжакомоКерубини ЛуиджиТрипи ФилиппоТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
09 ноября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Андреа Пинамонти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Андреа Пинамонти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Тэмми Абрахама (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Тэмми Абрахама (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Сассуоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
1
1
3.25 3.75 2.17
Видео
Окончен
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
2
1
4.10 3.75 1.88
Видео
Перерыв
Торино Торино
Сампдория Сампдория
1
0
1.97 3.55 4.00
Видео
Перерыв
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
3
1
1.29 5.80 11.00
Видео
Перерыв
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
1
0
1.84 3.75 4.40
Видео
10.11.22 в 20:30
Верона Верона
Ювентус Ювентус
3.95 3.55 1.97
Видео
10.11.22 в 22:45
Лацио Лацио
Монца Монца
1.54 4.40 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
23:26 · Италия. Серия А
Томас Ринкон пояснил, почему «Сампдория» оживилась при Станковиче
22:32 · Италия. Серия А
Маротта не сомневается в способностях Индзаги
22:25 · Италия. Серия А
«Аталанта» уступила «Лечче»
22:24 · Италия. Серия А
«Рома» в концовке упустила победу над «Сассуоло»
22:17 · Италия. Серия А
«Интер» объявил состав на матч с «Болоньей»
22:16 · Италия. Серия А
Маурицио Сарри просит продать Луиса Альберто
22:15 · Италия. Серия А
«Торино» - «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
22:01 · Италия. Серия А
Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч против «Сампдории»
21:53 · Италия. Серия А
«Интер» ещё не проигрывал «Болонье» в первом круге в 21-м веке
21:51 · Италия. Серия А
Кака: «Милан» взял правильное направление, мне нравится многолетняя работа, заданная клубом»
21:05 · Италия. Серия А
«Верона» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 10 ноября 2022
20:47 · Италия. Серия А
Семшов: До конца сезона Миранчук будет стартовым игроком «Торино»
20:00 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:31 · Италия. Серия А
​Хвича надеется сыграть с «Удинезе» после двух пропущенных матчей
Все новости
Рекомендуем