«Рома» в концовке упустила победу над «Сассуоло»

В 14-м туре Серии А «Рома» играла на выезде против «Сассуоло». В первом тайме Элдор Шомуродов под острым углом вышел один на один с голкипером, но не смог его переиграть. Никола Залевски выскочил из-за спин защитников и бил метров с шести - выше. В конце игры Тэмми Абрахам в падении замыкал прострел с правого фланга - промах. Но все же это была пристрелка. Джанлука Манчини справа доставил мяч к воротам, и Абрахам головой поразил ближний угол ворот. Соперник ответил похожей атакой, доставка мяча слева, и Андреа Пинамонти метров с семи пробил под перекладину - 1:1.
«Волки» вышли на чистое пятое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|80'Абрахам Тэмми (0:1)
|(1:1) Пинамонти Андреа85'
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Айхан Кан• 54'Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос 68'88' (Берарди Доменико (88') •Фраттези Давиде•Лопес Максим 62'75' (Обьянг Педро (75') •Харрауи Абдау66' (Траоре Хамед (66') •Д'Андреа Лука66' (Торстведт Кристиан (66') •Пинамонти Андреа• 86'Лорьенте Арман 38'88' (Рожерио да Силва (88')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 90'Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Челик Мехмет65' (Карсдорп Рик (65') •Залевски Никола65' (Эль-Шаарави Стефан (65') •Кристанте Бриан• 73'Матич Неманья•Вольпато Кристиан73' (Бове Эдоардо (73') •Дзаньоло Николо 26'78' (Белотти Андреа (78') •Шомуродов Элдор66' (Абрахам Тэмми (66')
09 ноября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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