«Рома» в концовке упустила победу над «Сассуоло»

В 14-м туре Серии А «Рома» играла на выезде против «Сассуоло». В первом тайме Элдор Шомуродов под острым углом вышел один на один с голкипером, но не смог его переиграть. Никола Залевски выскочил из-за спин защитников и бил метров с шести - выше. В конце игры Тэмми Абрахам в падении замыкал прострел с правого фланга - промах. Но все же это была пристрелка. Джанлука Манчини справа доставил мяч к воротам, и Абрахам головой поразил ближний угол ворот. Соперник ответил похожей атакой, доставка мяча слева, и Андреа Пинамонти метров с семи пробил под перекладину - 1:1.

«Волки» вышли на чистое пятое место, соперник - 11-й.

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