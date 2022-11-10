Итальянские СМИ назвали того самого игрока, которого Жозе Моуринью обвинил в непрофессионализме.

После матча Серии А против «Сассуоло» (1:1) португальский наставник заявил, что один из футболистов «Ромы» подвёл всю команду своим непрофессионализмом, но не назвал имени виновника. По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, речь шла о Рике Карсдорпе. Нидерландскому правому защитнику, судя по всему, придётся покинуть «Рому» в январе, поскольку Моуринью открыто признал, что больше не хочет сотрудничать с тем самым непрофессионалом.

Рик Карсдорп провёл десять матчей за римлян в текущем сезоне. Контракт 27-летнего латераля рассчитан до 2025 года.