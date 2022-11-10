Моуринью обрушился с критикой на игрока, но не назвал его имя

«Рома» не сумела переиграть «Сассуоло» в матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата, команды забили друг другу по мячу. После игры наставник «Ромы» Жозе Моуринью обрушился с критикой на некоего игрока своего клуба, однако не отметил, кто именно вызывает его гнев.

- Мы неплохо сыграли, хотели выиграть против сложного соперника, но мне очень жаль, что все старания команды были перечеркнуты непрофессиональным отношением одного из игроков. Ибаньес совершил ошибку в матче с «Лацио», такое бывает, но к его профессионализму нет вопросов. А вот непрофессиональное отношение к коллегам по команде я не могу простить, это сплошной негатив, - считает Моуринью, слова которого цитирует pianetamilan.it.



