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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью дал понять, что Абрахаму мешают мысли о чемпионате мира

09 Ноября 2022 • 14:59 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
1 3.45 X 3.55 2 2.20
Через 5 ч. 13 мин.

Тэмми Абрахам имел отличные показатели в прошлом сезоне. Теперь же нападающий «Ромы» забивает мало. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Жозе Моуринью.

«В чём проблема Абрахама? Этот вопрос вы должны задавать ему. Отвлёкся ли он, есть ли у него проблема из-за мыслей о чемпионате мира…» - сказал Моуринью журналистам на пресс-конференции. Португалец дал понять, что форварду действительно мешают мысли о мундиале.

В сезоне 2022/2023 Тэмми Абрахам провёл за «Рому» 18 матчей. В них нападающий записал на свой счёт всего лишь три гола.

На текущий момент «Ромы» располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Тэмми Абрахам
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