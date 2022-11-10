Агент Карсдорпа – о резких словах Моуринью: «Требуем объяснений»

Агент защитника «Ромы» Рика Карсдорпа отреагировал на недавнее заявление наставника команды Жозе Моуринью.

Вчера португалец обвинил неназванного игрока «Ромы» в предательстве и непрофессионализме, призвав того искать себе новый клуб в январе. Итальянские СМИ сразу раскрыли имя виновного – им был назван правый защитник Рик Карсдорп.

«Меня удивили слова Моуринью, – рассказывает агент нидерландского игрока Йохан Хенкес. – Нам нужны объяснения. Мы также в шоке от того, что в данном инциденте все признали крайним именно Карсдорпа, хотя Моуринью не упоминал его имени. Мы хотим объяснений и от клуба, и от тренера. Это неуважительное отношение к игроку, отыгравшему в «Роме» пять лет», – заявил представитель латераля.