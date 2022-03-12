«Аталанта» хочет выкупить Демирала у «Ювентуса»

«Аталанта» из Бергамо работает над подписанием полноценного договора с защитником Мерихом Демиралом, права на которого принадлежат «Ювентусу».

24-летний турок проводит нынешний сезон в «Аталанте» на правах аренды, которая обошлась клубу из Бергамо в 3 млн евро. «Сине-чёрные» имеют фиксированную опцию выкупа Демирала у «Ювентуса» за 28 млн евро.

Как сообщает Николо Скира, «Аталанта» рассчитывает на игрока в будущем, но надеется добиться скидки за его выкуп. Демиралу будет предложен контракт до 2026 года, если «Ювентус» согласится продать его по сниженной цене.

Мерих Демирал отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 29 матчах за «Аталанту» в текущем сезоне.