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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» хочет выкупить Демирала у «Ювентуса»

12 Марта 2022 • 19:40 Комментировать
Аталанта
...
Дженоа
1.35 5.00 9.50
Через 23 ч. 31 мин.

«Аталанта» из Бергамо работает над подписанием полноценного договора с защитником Мерихом Демиралом, права на которого принадлежат «Ювентусу».

24-летний турок проводит нынешний сезон в «Аталанте» на правах аренды, которая обошлась клубу из Бергамо в 3 млн евро. «Сине-чёрные» имеют фиксированную опцию выкупа Демирала у «Ювентуса» за 28 млн евро.

Как сообщает Николо Скира, «Аталанта» рассчитывает на игрока в будущем, но надеется добиться скидки за его выкуп. Демиралу будет предложен контракт до 2026 года, если «Ювентус» согласится продать его по сниженной цене.

Мерих Демирал отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 29 матчах за «Аталанту» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Мерих Демирал
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