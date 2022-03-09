Малиновский признан игроком месяца Серии А и получил специальную карточку в игре FIFA 22

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан игроком месяца Серии А и получил специальную карту в FIFA 22 в режиме Ultimate Team.

Карточка подверглась критике со стороны сообщества FIFA. Многие назвали это решение политическим и необоснованным.

С 2021 года итальянская Серия А совместно с EA Sports определяют лучшего игрока месяца, присуждая ему специальную карточку в компьютерной игре FIFA, которая составляется на основе реальных заслуг игрока за месяц.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 22 матча, в которых забил 6 голов и сделал две результативные передачи. За последний месяц футболист провел 3 матча, забив один гол.

Полузащитник выступает в Италии с 2019 года. Ранее в его карьере были бельгийский «Генк» и луганская «Заря».