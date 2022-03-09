Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский признан игроком месяца Серии А и получил специальную карточку в игре FIFA 22

09 Марта 2022 • 12:26 Комментировать
Аталанта
...
Дженоа
1.33 5.00 10.00
13.03 20:00
 Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан игроком месяца Серии А и получил специальную карту в FIFA 22 в режиме Ultimate Team. 
 Карточка подверглась критике со стороны сообщества FIFA. Многие назвали это решение политическим и необоснованным.
 С 2021 года итальянская Серия А совместно с EA Sports определяют лучшего игрока месяца, присуждая ему специальную карточку в компьютерной игре FIFA, которая составляется на основе реальных заслуг игрока за месяц.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 22 матча, в которых забил 6 голов и сделал две результативные передачи. За последний месяц футболист провел 3 матча, забив один гол.

Полузащитник выступает в Италии с 2019 года. Ранее в его карьере были бельгийский «Генк» и луганская «Заря».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Руслан Малиновский FIFA 22
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ДЖЕНОА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
12:26 · Италия. Серия А
Малиновский признан игроком месяца Серии А и получил специальную карточку в игре FIFA 22
11:34 · Италия. Серия А
Де Шильо продлит контракт с «Ювентусом»
09:33 · Италия. Серия А
Бернардески может покинуть «Ювентус»
09:20 · Италия. Серия А
«Аталанта» может усилиться нападающим «Шахтёра»
00:45 · Италия. Серия А
Перин, Де Шильо и Куадрадо останутся в «Ювентусе»
08 Марта
23:54 · Италия. Серия А
«Венеция» не будет выкупать Кальдару у «Милана»
23:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» присматривается к Распадори
23:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» собирается усилиться Палмьери
22:12 · Италия. Серия А
«Милан» хочет продлить контракт с Калулу
21:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» попробует подписать Ляказетта летом
20:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ»: «Милинкович-Савич – идеальная замена Погба»
20:30 · Италия. Серия А
Кассано: «Аллегри могут уволить, если «Ювентус» не пройдет «Вильярреал»
19:34 · Германия. Бундеслига
«Рома» и «Лацио» поборются за Костича летом
19:25 · Италия. Серия А
«Милан» склоняется к выкупу Флоренци
18:43 · Италия. Серия А
Бремер попал в сферу интересов «Интера»
Все новости
Рекомендуем