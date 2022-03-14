Гасперини: «Играть каждые три дня непросто»

«Аталанта» не сумела переиграть «Дженоа» в матче двадцать девятого тура итальянской Серии А, и становится очевидным, что команда начинает просаживаться - лишь одна победа в последних восьми матчах. Наставник клуба Джан Пьеро Гасперини считает результат матча с «грифонами» справедливым, справедливо заметив, что его команде не хватает сил.

- Это справедливый результат, хотя у нас было больше моментов забить. Матчи с такими командами редко удается провести в должной манере. Посмотрите другие матчи «Дженоа», всем сложно играть против них. Мы устали, играем каждые три дня, это непросто, - заявил Гасперини, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.