«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Дженоа»

Российский полузащитник бергамасок Алексей Миранчук не принимал участие в матче. Он отсутствовал даже в заявке на матч.
«Аталанта» с 48 очками осталась шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» сыграл семь матчей подряд вничью в Серии А.
Протокол игры
Спортьелло Марко•Скальвини Джорджио 78' (Демирал Мерих ( 78') •Паломино Хосе•Джимсити Берат•Дзаппакоста Давиде 38' 56' (Хатебур Ханс ( 56') •Пессина Маттео•Коопмейнерс Теун•Меле Йоаким 46' (Бога Жереми ( 46') •Пашалич Марио 90' (Михэйлэ Валентин ( 90') •Малиновский Руслан 56' (Толой Рафаэл ( 56' ) • 82'Муриэль Луис
Сиригу Сальваторе•Френнруп Мортен•Максимович Никола•Эстигор Лео•Васкес Хоан•Бадель Милан•Гальдамес Пабло 87' (Каллон Яя ( 87') •Мелегони Филиппо•Амири Надим 73' (Эрнани Азеведо ( 73') •Портанова Маноло•Йебоа Келвин 71' (Дестро Маттиа ( 71')
13 марта. Стадион "Гевисс Стэдиум".