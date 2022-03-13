«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Дженоа»

В матче 29-го тура Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа» (0:0).

Российский полузащитник бергамасок Алексей Миранчук не принимал участие в матче. Он отсутствовал даже в заявке на матч.

«Аталанта» с 48 очками осталась шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» сыграл семь матчей подряд вничью в Серии А.