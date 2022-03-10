Ещё один футболист «Дженоа» может перебраться в Канаду

Мы уже сообщали о том, что бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито решил продолжить карьеру в Канаде, куда его зазывает «Торонто». Но это не единственная потеря для «Дженоа» - в том же направлении летом может проследовать 36-летний Андреа Масьелло. Его опыт импонирует руководству канадского клуба, но информации о сроках возможного у SkySports нет.

Масьелло в прошлом выступал за «Ювентус», но провел лишь один матч в составе команды. Также в его послужном списке выступления в «Бари», «Сьене» и «Аталанте». Привлекался к выступлениям в молодежной сборной Италии в период с 2004 по 2006 год.