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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Аталанты» Дзаппакоста: «Миранчук и Малиновский — близкие друзья. Мы поддерживаем их»

11 Марта 2022 • 12:26 Комментировать
Аталанта
...
Дженоа
1.33 5.00 9.50
13.03 20:00

Бывший защитник «Челси» и сборной Италии, а ныне футболист«Аталанты» Давиде Дзаппакоста рассказал об отношениях между россиянином Алексеем Миранчуком и украинцем Руслане Малиновском на фоне политической ситуации в мире. 

«В данный момент ситуация непростая ни для кого. Мы стараемся держаться рядом с ними, они близкие друзья. Их отношения должны быть примером для тех, кто ведёт это бессмысленное кровопролитие», цитирует Дзаппакосту Reddit со ссылкой на Sky Sport.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 26-летний Миранчук забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах. 28-летний Малиновский в 22 встречах забил 6 мячей и сделал 2 передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Руслан Малиновский Давиде Дзаппакоста
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АТАЛАНТА ДЖЕНОА
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