Защитник «Аталанты» Дзаппакоста: «Миранчук и Малиновский — близкие друзья. Мы поддерживаем их»

Бывший защитник «Челси» и сборной Италии, а ныне футболист«Аталанты» Давиде Дзаппакоста рассказал об отношениях между россиянином Алексеем Миранчуком и украинцем Руслане Малиновском на фоне политической ситуации в мире.

«В данный момент ситуация непростая ни для кого. Мы стараемся держаться рядом с ними, они близкие друзья. Их отношения должны быть примером для тех, кто ведёт это бессмысленное кровопролитие», цитирует Дзаппакосту Reddit со ссылкой на Sky Sport.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 26-летний Миранчук забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах. 28-летний Малиновский в 22 встречах забил 6 мячей и сделал 2 передачи.