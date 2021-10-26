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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис: «Главное для Миранчука - не возвращаться в Россию»

26 Октября 2021 • 14:15 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
30.10 16:00

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал несколько советов полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку, который оказался в глухом запасе бергамасков.

Канчельскис уверен, что эта ситуация стала для футболиста новой, и это сказывается на его состоянии. В данной ситуации у Миранчука есть один выход - «пахать на тренировках» и доказывать свою состоятельность, считает экс-игрок.

Что касается слухов о смене команды Миранчуком, Канчельскис советует присмотреться к «Сассуоло», но не играть в составе представителей нижней половины Серии А. «Главное — не возвращаться в Россию. Если вернется, это будет прыжок назад», - заявил Канчельскис Sport24.

Напомним, что Миранчук проводит второй сезон в «Аталанте» после ухода из «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Андрей Канчельскис Алексей Миранчук
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