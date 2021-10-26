Канчельскис: «Главное для Миранчука - не возвращаться в Россию»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал несколько советов полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку, который оказался в глухом запасе бергамасков.

Канчельскис уверен, что эта ситуация стала для футболиста новой, и это сказывается на его состоянии. В данной ситуации у Миранчука есть один выход - «пахать на тренировках» и доказывать свою состоятельность, считает экс-игрок.

Что касается слухов о смене команды Миранчуком, Канчельскис советует присмотреться к «Сассуоло», но не играть в составе представителей нижней половины Серии А. «Главное — не возвращаться в Россию. Если вернется, это будет прыжок назад», - заявил Канчельскис Sport24.

Напомним, что Миранчук проводит второй сезон в «Аталанте» после ухода из «Локомотива».