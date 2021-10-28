Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Алексея Миранчука из «Аталанты».

«У всех разная история. Миранчук должен играть, у него есть качества, которые должны позволять ему это делать. Но в «Аталанте» ему тяжело, потому что на его позиции играют люди, которым на данный момент он уступает. Постоянно сидеть, пару раз выходя на замену, уже не имеет смысла. Если есть хороший вариант, то лучше уйти. Ясное дело, что гарантировать место в составе никто не будет, в Европе надо доказывать. Главное - играть.

Не считаю, что он запоздает с уходом. Есть ли шансы все-таки заиграть в «Аталанте»? Не дай Бог, кто-то травму получит и всё, будет шанс. Малиновский тоже сначала сидел, потом стал основным. Иличич, как по мне, должен играть даже когда больной, но он тоже не сразу попал в состав. Многое зависит от главного тренера. Не зря оттуда ушёл Папу Гомес, который был одним из лучших футболистов клуба. Можно попробовать ещё посидеть, потому что «Аталанта» - прекрасный клуб, играющий на первых ролях в сильной итальянской лиге. Но футболист все-таки должен играть. Год посидишь, потом ещё и в итоге всё», - сказал Мостовой.