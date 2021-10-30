«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчук остался в запасе

В 11-м туре чемпионата Италии сражались претенденты на зону Лиги чемпионов, «Аталанта» и «Лацио». Опасных моментов не было очень много, но поединок получился результативным. В начале матча римляне контратаковали, после подачи мяч отскочил к Педро, и испанец открыл счет. «В раздевалку» забил Дуван Сапата, восстановив равновесие. После перерыва Чиро Иммобиле дважды мог отправлять мяч в сетку и один из шансов использовал - 2:1. Лишь в последней атаке бергамаски ушли от поражения. Прострел Руслана Малиновского на Мериха Демирала, и Мартен де Рон расстрелял ворота - 2:2.

Россиянин Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных. «Аталанта» догнала «Рому» на четвертом месте, «Лацио» идет следом.