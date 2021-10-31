​Стадион «Аталанты» могут закрыть из-за фанатов

«Аталанта» рискует столкнуться с серьёзными санкциями. На последних минутах субботнего матча чемпионата Италии против «Лацио» болельщики клуба из Бергамо стали бросать с трибун предметы в голкипера римской команды Пепе Рейну. Среди брошенных предметов была монета.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, «Аталанта» наверняка будет оштрафована. Также дисциплинарная комиссия может закрыть стадион – частично или даже полностью – на один матч Серии А.

Напомним, что поединок между «Аталантой» и «Лацио» завершился вничью со счётом 2:2. Хозяева поля забили второй гол уже в компенсированное ко второму тайму время.