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Чемпионат Италии. Серия А

​Гасперини допускает, что ближайший матч «Аталанты» посмотрит с трибуны

29 Октября 2021 • 16:18 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
1.95 3.90 3.55
Через 22 ч. 48 мин.

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не изменил своего мнения. Субботнюю игру Серии А против «Лацио» он может провести на трибуне стадиона, а не на тренерской скамейке.

Напомним, что на прошлых выходных Гасперини удалили за высказывания в адрес арбитра, и тренер отбывал дисквалификацию посреди недели.

«Буду ли я смотреть за игрой с трибуны, как говорил? Не знаю, мне нужно принять решение. Я изо всех сил стараюсь держать язык за зубами, когда вижу некоторые вещи на поле.

Я очень стараюсь понять, как трактуются нарушения, игра рукой, как работает ВАР. Пока я этого не понимаю, как и футболисты с болельщиками. Нет ясности, и это проблема. Руководители должны объяснить нам, как всё это работает, и когда ВАР должен вмешиваться», - сказал Гасперини на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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