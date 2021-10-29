​Гасперини допускает, что ближайший матч «Аталанты» посмотрит с трибуны

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не изменил своего мнения. Субботнюю игру Серии А против «Лацио» он может провести на трибуне стадиона, а не на тренерской скамейке.

Напомним, что на прошлых выходных Гасперини удалили за высказывания в адрес арбитра, и тренер отбывал дисквалификацию посреди недели.

«Буду ли я смотреть за игрой с трибуны, как говорил? Не знаю, мне нужно принять решение. Я изо всех сил стараюсь держать язык за зубами, когда вижу некоторые вещи на поле.

Я очень стараюсь понять, как трактуются нарушения, игра рукой, как работает ВАР. Пока я этого не понимаю, как и футболисты с болельщиками. Нет ясности, и это проблема. Руководители должны объяснить нам, как всё это работает, и когда ВАР должен вмешиваться», - сказал Гасперини на пресс-конференции.