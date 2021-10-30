Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Лацио»

Стал известен стартовый состав «Аталанты» на матч 11-го тура чемпионата Италии против римского «Лацио». Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини в очередной раз оставил российского хавбека Алексея Миранчука в резерве.

Стоит отметить, что в последний раз 26-летний полузащитник попадал в основной состав команды во встрече с «Салернитаной». Поединок состоялся 18 сентября.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук принял участие в шести играх и отметился одной голевой передачей.

Матч начался в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.