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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Лацио»

30 Октября 2021 • 16:04 Комментировать
Аталанта
2:2
Лацио
окончен

Стал известен стартовый состав «Аталанты» на матч 11-го тура чемпионата Италии против римского «Лацио». Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини в очередной раз оставил российского хавбека Алексея Миранчука в резерве.

Стоит отметить, что в последний раз 26-летний полузащитник попадал в основной состав команды во встрече с «Салернитаной». Поединок состоялся 18 сентября.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук принял участие в шести играх и отметился одной голевой передачей.

Матч начался в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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31.10  14:30 Интер Милан ... Удинезе 1.35 5.4 8.6
31.10  17:00 Дженоа ... Венеция 1.97 3.65 3.9
31.10  17:00 Фиорентина ... Специя 1.62 4.4 5.2
31.10  17:00 Сассуоло ... Эмполи 1.74 4.2 4.4
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