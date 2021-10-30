Известный российский тренер Юрий Сёмин сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». В подписи к фотографии Сёмин сообщил, что приехал на игру Серии А между «Аталантой» и «Лацио». При этом тренер не смог попасть на стадион.

- Без прививки вакциной Pfizer не пускают, - так Сёмин объяснил тот факт, что на матч в Бергамо он не попал.

Юрий Сёмин выразил надежду, что с прививкой вакциной «Спутник V» ему удастся посетить матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом». Эта игра пройдёт уже 2 ноября в Турине.

Напомним, что Юрий Сёмин в конце сентября оставил должность главного тренера «Ростова», не проработав в клубе и двух месяцев.