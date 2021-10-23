​«Лацио» отстранил от работы поклонника Муссолини, а через три дня включил в заявку правнука диктатора

Несколько дней назад «Лацио» объявлял об отстранении Хуана Бернабе, работавшего дрессировщиком орла, летающего над полем на домашних матчах команды. Отстранение связано со скандальным видео, на котором Бернабе показывает трибунам фашистский жест. Хуан не постеснялся рассказать, что является поклонником диктатора Бенито Муссолини.

Удивительно, но через три дня после случившегося в заявку «Лацио» на ближайший матч попал правнук Муссолини - Романо Флориани. Его включение в список футболистов основы связано с кадровыми проблемами, с которыми столкнулся Маурицио Сарри. 18-летний Романо Флориани Муссолини за первую команду «Лацио» ещё не играл.

24 октября «Лацио» сыграет в гостях у «Вероны».