«Лацио» пропустил 4 мяча от Симеоне, «Фиорентина» разгромила аутсайдера

В девятом туре Серии А «Верона» неожиданно разгромила «Лацио» со счётом 4:1. Все четыре мяча гостям забил Джованни Симеоне. «Фиорентина» без травмированного Александра Кокорина разобралась с «Кальяри» (3:0).
Протокол игры
|(1:0) Симеоне Джованни 30'
|(2:0) Симеоне Джованни 36'
|46' Иммобиле Чиро (2:1)
|(3:1) Симеоне Джованни 62'
|(4:1) Симеоне Джованни 90'
Монтипо Лоренцо • Давидович Павел • Гюнтер Корай 69' ( Шутало Бошко ( 69') • Казале Николо 45' ( Чеккерини Федерико ( 45' ) • 67'Фараони Марко • Илич Иван 81' ( Хонгла Мартин ( 81') • Велозу Мигель 9' 68' ( Тамез Адриен ( 68') • Лазович Дарко 81' ( Маньяни Джанджакомо ( 81') • Барак Антонин • Капрари Джанлука • Симеоне Джованни
Запасные: Ласанья Кевин • Берарди Алессандро • Канчельери Маттео • Рюэгг Кевин • Калинич Никола • Пандур Ивор • Бесса Даниэль
Рейна Пепе • Марушич Адам • Патрик • 44'Раду Стефан • Хюсай Эльсейд 57' ( Лаццари Мануэль ( 57') • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 63' ( Катальди Данило ( 63') • Акпа-Акпро Жан-Даниэль 56' 57' ( Альберто Луис ( 57') • Андерсон Фелипе • Иммобиле Чиро • Педро Родригес 63' ( Моро Рауль ( 63')
Запасные: Вавро Денис • Адамонис Марюс • Башич Тома • Стракоша Томас • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука
24 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры
|Фиорентина
|3:0
|Кальяри
|(1:0) Бираги Кристиано 21'
|(2:0) Гонсалес Николас 42'
|(3:0) Влахович Душан 49'
Терраччиано Пьетро • Венути Лоренцо • Миленкович Никола • Мартинес Лукас II • Бираги Кристиано 68' ( Терзич Алекса ( 68') • Бонавентура Джакомо 82' ( Амрабат Софьян ( 82') • Торрейра Лукас 82' ( Дункан Альфред ( 82') • Мале Юссеф 68' ( Кастровилли Гаэтано ( 68') • Гонсалес Николас • Влахович Душан • Сапонара Риккардо 74' ( Кальехон Хосе ( 74')
Запасные: Росати Антонио • Одриосола Альваро • Роша Игор II • Мунтяну Луис • Бьянко Алессандро • Настасич Матия • Бенасси Марко
Краньо Алессио • Касерес Мартин 24' ( Белланова Рауль ( 24') • Чеппители Лука • Карбони Андреа • Ликояннис Хараламбос • Дзаппа Габриэле 58' ( Перейро Гастон ( 58') • Дейола Алессандро 59' ( Грасси Альберто ( 59') • Марин Рэзван • 48'Нандес Найтан 71' ( Оберт Адам ( 71') • Кейта Бальде 20' 58' ( Паволетти Леонардо ( 58') • Педро Жоао
Запасные: Альтаре Джорджо • Радунович Борис • Фариас Диего • Арести Симоне
24 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).