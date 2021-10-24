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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» пропустил 4 мяча от Симеоне, «Фиорентина» разгромила аутсайдера

24 Октября 2021 • 17:58 Комментировать
Верона
4:1
Лацио
окончен

В девятом туре Серии А «Верона» неожиданно разгромила «Лацио» со счётом 4:1. Все четыре мяча гостям забил Джованни Симеоне. «Фиорентина» без травмированного Александра Кокорина разобралась с «Кальяри» (3:0).

Протокол игры  
Верона 4:1 Лацио
(1:0) Симеоне Джованни 30'    
(2:0) Симеоне Джованни 36'    
    46' Иммобиле Чиро (2:1)
(3:1) Симеоне Джованни 62'    
(4:1) Симеоне Джованни 90'    
Монтипо Лоренцо Давидович Павел Гюнтер Корай   69' (Шутало Бошко (   69') Казале Николо   45' (Чеккерини Федерико (   45'   67') Фараони Марко Илич Иван   81' (Хонгла Мартин (   81') Велозу Мигель   9'   68' (Тамез Адриен (   68') Лазович Дарко   81' (Маньяни Джанджакомо (   81') Барак Антонин Капрари Джанлука Симеоне Джованни
Запасные: Ласанья Кевин Берарди Алессандро Канчельери Маттео Рюэгг Кевин Калинич Никола Пандур Ивор Бесса Даниэль
Рейна Пепе Марушич Адам Патрик   44' Раду Стефан Хюсай Эльсейд   57' (Лаццари Мануэль (   57') Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   63' (Катальди Данило (   63') Акпа-Акпро Жан-Даниэль   56'   57' (Альберто Луис (   57') Андерсон Фелипе Иммобиле Чиро Педро Родригес   63' (Моро Рауль (   63')
Запасные: Вавро Денис Адамонис Марюс Башич Тома Стракоша Томас Мурики Ведат Эскаланте Гонсало Ромеро Лука
24 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры  
Фиорентина 3:0 Кальяри
(1:0) Бираги Кристиано 21'    
(2:0) Гонсалес Николас 42'    
(3:0) Влахович Душан 49'    
Терраччиано Пьетро Венути Лоренцо Миленкович Никола Мартинес Лукас II Бираги Кристиано   68' (Терзич Алекса (   68') Бонавентура Джакомо   82' (Амрабат Софьян (   82') Торрейра Лукас   82' (Дункан Альфред (   82') Мале Юссеф   68' (Кастровилли Гаэтано (   68') Гонсалес Николас Влахович Душан Сапонара Риккардо   74' (Кальехон Хосе (   74')
Запасные: Росати Антонио Одриосола Альваро Роша Игор II Мунтяну Луис Бьянко Алессандро Настасич Матия Бенасси Марко
Краньо Алессио Касерес Мартин   24' (Белланова Рауль (   24') Чеппители Лука Карбони Андреа Ликояннис Хараламбос Дзаппа Габриэле   58' (Перейро Гастон (   58') Дейола Алессандро   59' (Грасси Альберто (   59') Марин Рэзван   48' Нандес Найтан   71' (Оберт Адам (   71') Кейта Бальде   20'   58' (Паволетти Леонардо (   58') Педро Жоао
Запасные: Альтаре Джорджо Радунович Борис Фариас Диего Арести Симоне
24 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

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окончен Аталанта 1:1 Удинезе
окончен Верона 4:1 Лацио
окончен Фиорентина 3:0 Кальяри
Идет 49 минута Рома 0:0 Наполи 2.75 3.7 2.47
24.10  21:45 Интер Милан ... Ювентус 2.34 3.7 2.95
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