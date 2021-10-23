Повздорив с главным тренером Маурицио Сарри, полузащитник «Лацио» Луис Альберто изъявил желание покинуть римскую команду уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Однако, сделать это футболисту будет нелегко. Дело в том, что руководство итальянского клуба намерено выручить за испанца не менее 50 миллионов евро, такой информацией поделилось местное издание Calcio Mercato.

Примечательно, что до конфликта с наставником Альберто получал постоянную игровую практику, приняв участие в 11 поединках «Лацио» в сезоне. Согласно различным слухам, в услугах игрока заинтересованы «Милан» и «Интер».